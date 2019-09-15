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رياضة

رئيس اتحاد الإسكواش: عودة بطولة الأهرامات تحد كبير

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:26 م
عاصم خليفة رئيس الاتحاد
عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش
منتصر الرفاعى
عبّر عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن سعادته بعودة بطولة الأهرامات للاسكواش بعد تحدٍ كبير واجهه عمرو منسي، مدير ومؤسس البطولة.

وأكد خليفة، في كلمته خلال المؤتمر الخاص لقرعة البطولة والمقام بأحد الفنادق، أن البطولة تعد في غاية الصعوبة، لافتًا إلى أنه تم اختيار سفح الأهرامات لإقامة البطولة كنوع من التشويق وتعرف اللاعبين على آثار وسياحة مصر، خاصة أن مثل هذه البطولات يتابعها العالم بأكمله. 

وتقام بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.

أما البطولة الثانية التى تقام على هامشها فهى بطولة ‪CIB‬ للرجال والتى تصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الاسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار.

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