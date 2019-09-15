طرح شركتين حكوميتين بالبورصة المصرية قبل نهاية العام

قال مسئول بالهيئة المصرية العامة للرقابة المالية، اليوم، الأحد، إنه من المتوقع طرح شركتين حكوميتين ببورصة مصر قبل نهاية العام، إضافة إلى طرح شركة خاصة بأكثر من مليار جنيه (61.2 مليون دولار).



وأكد سعيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، متحدثا للصحفيين خلال ورشة عمل، أنه من المتوقع أيضا طرح شركة صغيرة في بورصة النيل بنحو 50 مليون جنيه.