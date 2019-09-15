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تعليم

سفراء الهداية تحتفل بحصول دفعة جديدة من الطلاب على إجازة القراءات العشر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:06 م
جمعية سفراء الهداية
جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر
محمد شحتة
أقامت جمعية سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر، حفل اعتماد وإجازة 90 طالبا في القراءات العشر، بالتعاون مع كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، بعد اجتيازهم دورة في القراءات استمرت لمدة عاما كاملا، بلغ عدد المجازين 20 طالبا منهم 13 طالبا من سفراء الهداية بطنطا.

وتنظم سفراء الهداية سنويا هذه الدورة ، وتستضيف طلابا من أبناء الجمعية، وكلية القرآن الكريم بطنطا جامعة الأزهر.

وكانت الدورة تعقد أربعة أيام في الأسبوع، بواقع 10 ساعات يوميا40 ساعة إسبوعيا، و 160ساعة شهريا.

وتقدم سفراء الهداية الدعم الكامل للطلاب من مأكل ومشرب ومسكن، طوال أيام الدورة، كما تقدم تلك الخدمات أيضا في غير أيام الدورة للطلاب المقيمين بها لبعد مسكنهم.

وعقدت الدورة تحت رعاية الدكتور سامي عبدالفتاح هلال، عميد كلية القران الكريم بطنطا، والدكتور مصطفي مصطفي الحلوس، عضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم ،والدكتور محمد مسعود، عضو هيئة التدريس بكلية القران الكريم بطنطا، إضافة إلي فريق عمل من المجازين المتقنين من خريجي كلية القرآن الكريم بطنطا.

وتهدف الدورة إلي تأهيل وضبط القراءات وإتقانها، ومراجعة المتون مع الشرح والقراءات العملية والتدريب علي طريقة الجمع، وذلك لمساعدة الطلاب خلال ايام الدراسة.

وتنتهي الدورة سنويا في الأجازة الصيفية في نهاية شهر سبتمبر ،مع استمرارها في أيام الدراسة.

يذكر، أن الطلاب يستمرون بعد الدورة في القراءات علي الدكتور مصطفي الحلوس حتي يختموا القرآن الكريم كاملا بالمستوي الخاص الذي سجل فية كل طالب.

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