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فن

مصطفى حجاج يعلن عن مفاجأة مع محمد حماقي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:11 م
مصطفى حجاج - محمد
مصطفى حجاج - محمد حماقي
شروق ابراهيم
كشف المطرب مصطفى حجاج عن أنه ستجمعه مفاجأة بالفنان محمد حماقي، سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

ونشر مصطفى حجاج صورة تجمعه بـ محمد حماقي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق قائلا: "النجم المحترم اللي واثق في نفسه محمد حماقي الفنان الخلوق جدًا قريب في مفجأه حلوه اوي".

وكان مصطفى حجاج التقى بـ محمد حماقي في حفل زفاف منذ أيام ونشر فيديو لـ حماقي وهو يغني أغنيته الشهيرة يا منعنع.

وعلى صعيد آخر، يواصل مصطفى حجاج طرح أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه".

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