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أخبار العالم

العربي لحقوق الإنسان يدين تصريحات نتنياهو: اعتداء سافر على المعايير الدولية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:28 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
نادر سمير:
أدان رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان كمنظمة حقوقية عربية دكتور أمجد شموط (رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السابق )، باشد العبارات ماصدر مؤخرا عن رئيس وزراء الكيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بخصوص تطلعه لضم غور الأردن والبحر الميت.

وأكد شموط فى تصريحات صحفية له اليوم بالقاهرة، أن هذه التصريحات تشكل اعتداء صارخا وسافرا على جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعلى متطلبات الأمن والسلم الدوليين، وهو مايتعارض مع القانون الدولى العام، ولذلك فإن واجب كل المنظمات الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن والمجلس العالمى لحقوق الإنسان والجامعة العربية للقيام بدورها الفاعل والسريع لوقف هذا الجنوح والأطماع والأحلام التى ترافق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي الاحتلالى بنيامين نتنياهو.

وأضاف شموط أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجتمع الدولى من أجل التصدى لمثل هذه الافكار الهدامة التى من شأنها أن تؤجج مشاعر العرب والمسلمين وتزيد أيضا دوامة العنف فى منطقة الشرق الأوسط والعالم قائلا " ننظر لهذه التصريحات اللامسؤولة ببالغ القلق العميق، حيث أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تمادت تاريخيا فى تجاهل القرارات الدولية العديدة الصادرة بحق الشعب الفلسطيني.

وثمن شموط دعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تداعيات تصريحات نتنياهو ، معربا عن أمله فى سرعة قيام جامعة الدول العربية بخطوات لتنفيذ ما ورد فى بيان وزراء الخارجية العرب الطارئ الذى عقد يوم 10 سبتمبر الجارى فى هذا الشأن.

كما دعا مؤسسات المجتمع المدنى القيام بمسؤولياتها باعتبار أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وغير قابلة للتنازل وتنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى ، للقيام بواجبها للتصدى للإجراءات الإسرائيلية الاحتلالية.

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