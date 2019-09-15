قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

يكثف مسئولو اتحاد كرة القدم من مفاوضاتهم مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى لتولى تدريب المنتخب الوطنى الأول خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته بعد خروج المنتخب المفاجئ من منافسات دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.



وشهدت الساعات القليلة الماضية تمسك إيهاب جلال بتواجد كل من حمد إبراهيم " مدرب عام " ومصطفى كمال " مدرب حراس " فى جهاز الجديد بالمنتخب الوطنى، وفى المقابل يريد مسئولو اتحاد الكرة إيهاب جلال كمدير فنى مع وجود جهاز معاون له يتم اختياره من قبل اتحاد الكرة، وهو الأمر الذى يرفضه جلال " حتى الآن " وطالب بضرورة تواجد حمد إبراهيم ومصطفى كمال ضمن جهازه الفنى الجديد بالمنتخب.



كما علم " صدى البلد " أن إيهاب جلال طالب خارطة طريق وديات المنتخب الوطنى بالكامل خلال الفترة المقبلة، وتمسك بإقامة معسكر مغلق كل فترة خاصة بالتوقف الدولى ويتم استدعاء جميع اللاعبين سواء المحترفين أو لاعبى الأهلى والزمالك دون استثناء.



وفى حال موافقة اتحاد الكرة على طلبات إيهاب جلال سيتم الإعلان عن تنصيبه بشكل رسمى مساء اليوم الأحد أو غدا الاثنين.



ويترقب حسن شحاتة موقف مفاوضات اتحاد الكرة مع إيهاب جلال خاصة أنه يعد واحدا من أبرز الأسماء المرشحة أيضا والذى يأتى فى المرتبة الثانية خلف إيهاب جلال، وفى حال فشل مفاوضات اتحاد الكرة مع جلال، سيتم تولى حسن شحاتة تدريب منتخب الفراعنة.



وينتظر عشاق كرة القدم المصرية حسم موقف اسم المدير الفنى الجديد للمنتخب من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة والتى تشهد مشاركة المنتخب بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .



ويرى الجميع أن على اتحاد الكرة الإسراع فى حسم هذا الملف المهم للغاية خاصة وأن إقالة المكسيكى خافيير أجيرى مرت عليها أكثر من شهرين منذ خروج المنتخب من منافسات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى لقاءات دور الـ 16 .