شاهد.. مهندسين الدقهلية تحتفل بيوم التفوق لعام 2019

وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس رضا الشافعي أهمية العلم والمعرفة وأن الشباب هم القوة التي تتقدم بها مصر.





وقال المهندس رضا الشافعي: "أتمنى أن أرى في المستقبل القريب علماء بارزين من بين أبنائنا المكرمين اليوم وعليهم أن يقتدوا بمن سبقوهم وأصبحوا نماذج مشرفة للوطن".

احتفلت نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية برئاسة المهندس رضا الشافعي، بيوم التفوق لعام ٢٠١٩، حيث تم في الاحتفال تكريم أبناء المهندسين المتفوقين في الثانوية العامة والأزهرية والشهادات الجامعية والحاصلين على درجة الماجستير.كان على رأس الحضور المهندس محمود مغاوري، الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، والمهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمقرر الإعلامي للنقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر، رئيس المكتب الفني، والمهندس عادل درويش، عضو المجلس الأعلى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وبحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية.من جانبه، نقل المهندس محمود مغاوري تحيات المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، للمكرمين وذويهم وتمنياته لأبنائه الشباب بدوام التفوق والنجاح واعتذاره عن عدم مشاركته لهم في الاحتفال بهم لحضوره مؤتمر الشباب.كما ناشد المهندس محمود مغاوري الشباب المكرمين العمل والعلم وطلب المعرفة دائما وعدم تعجل النتائج وانتهاز الفرص التى تقدم لهم حتى يصبحوا عناصر فعالة في مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها مصر بسواعد المهندسين والمتفوقون في جميع المجالات.وفي كلمته المقتضبة، أعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بتواجده مع أبناء المحافظة المكرمين وذويهم، مؤكدا فخره بانتمائه لمهنة الهندسة.وقال إن الرئيس يولي اهتماما خاصا بالشباب وحريص على التواصل الدائم معهم وهي رسالة مهمة لكل شاب وفتاة بأن يعمل ويكافح ليرى ثمرة عمله في مستقبله.كما أبدى المحافظ سعادته بأن الدقهلية عنصر فعال في تقدم مسيرة الوطن الاقتصادية والعلمية، وذلك لأن الدقهلية تنتج ٢٥% من محصول الأرز على مستوى الجمهورية و١٣% من محصول القمح، إضافة إلى أن جامعة المنصورة ضمن أفضل ٥٠٠ جامعة على مستوى العالم.من ناحيته، قال الدكتور صلاح عبية، مدير مركز تكنولوجيا فوتونية بجامعة زويل والمكرم من قبل رئيس الجمهورية وضيف شرف الاحتفال، إن الصدق في القول والإخلاص في العمل هما السبيل للوصول إلى مبتغى كل شاب، إضافة إلى طلب العلم والتثقيف لأن هذا ما تحتاجه منا مصر وهذا ما يطلبه أيضا الرئيس في كل خطاباته من الشباب في جميع المجالات.وفي نهاية الاحتفال، كرم محافظ الدقهلية والمهندس رضا الشافعي، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وتسلم درع التكريم نيابة عنه المهندس محمود مغاوري، الأمين العام، كما شهد الاحتفال تكريم المهندس محمود مغاوري والمهندسة زينب عفيفي والمهندس مؤمن شفيق والدكتور صلاح عبية، كما أهدى المهندس رضا الشافعي والمهندس محمود مغاوري.