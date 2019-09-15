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ديني

وزير الأوقاف السعودي: بناء الدول يتطلب حفظ الضروريات الخمس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:31 م
وزير الأوقاف السعودي
وزير الأوقاف السعودي
أ ش أ
أشاد وزير الأوقاف السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي للمتطرفين والإرهابيين وإنقاذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية ومن الشر الذي كان يحاك لها لإسقاطها والقضاء عليها، مؤكدا أن استجابة الرئيس السيسي لنداء الشعب المصري والوطن والواجب أنقذ البلاد والعباد وحفظ مصر وشعبها بل والأمة كلها.

وقال وزير الأوقاف السعودي ـ في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثلاثين الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة دقيقة بسبب المعلومات المغلوطة والشائعات التي تبثها وتروجها جماعات التطرّف والإرهاب حتى كانت سببا للثورات التي أزهقت الأرواح من الجنود الأوفياء والمواطنين الأبرياء وروعت الآمنين وكانت سببا في خراب العديد من البلدان.

وشدد على أن الفكر المتطرف والغُلو لجماعة الإخوان الإرهابية أوغر الصدور وكان سببا للخراب والعنف والإرهاب حتى صار وبالا على الإسلام، مؤكدا ضرورة مواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف للنجاة بالأوطان والدين.

وأوضح أن الإفساد العقائدي من أبشع أنواع الفساد ومن ثم يلزم محاربته، ورد الناس إلى نهج ومنهاج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن بناء الدول يتطلب حفظ الضروريات الخمس الذين اتفق عليهم عقلاء بني آدم جميعا، تماما كما يتطلب بناء الدولة الحديثة العمل على تطوير الفتوى وتغييرها بتغير الزمان والمكان والأحوال كما فعل أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وأشار وزير الأوقاف السعودي إلى أن المملكة تبذل قصارى جهودها للحفاظ على الدين والأمة العربية والإسلامية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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