طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج.
وتضمّنت مقادير عمل بان كيك بالهوت دوج ، ما يلي:
دقيق
بيض
ملح
فلفل
فلفل ألوان
هوت دوج
زيتون اخضر شرائح
بيكنج باودر
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..
وتضمّنت مقادير عمل بان كيك بالهوت دوج ، ما يلي:
دقيق
بيض
ملح
فلفل
فلفل ألوان
هوت دوج
زيتون اخضر شرائح
بيكنج باودر
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..