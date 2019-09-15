ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
توك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأحد، طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج.

وتضمّنت مقادير عمل بان كيك بالهوت دوج ، ما يلي:

دقيق
بيض
ملح
فلفل
فلفل ألوان
هوت دوج
زيتون اخضر شرائح
بيكنج باودر

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل بان كيك بالهوت دوج ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرفى على سر عمل صينية الرقاق بطريقة الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل ورقة اللحمة مع الشيف توتا مراد.. أحلى أكل في عيد الاضحى 2019.. فيديو

جهزي كفتة الطرب على طريقة توتا مراد .. فيديو

أكلات عيد الأضحى.. اعرفى طريقة عمل كبدة الطرب.. فيديو

طريقة عمل سلاطة البطاطس مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل كفتة الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد رمضان يرد على منتقدى سجوده بقميص شفاف.. شاهد

مصنع 999 الحربى: نعمل على تجميع السيارات الثقيلة لتصديرها للخارج.. فيديو

شاهد.. أحدث إطلالة لـ نرمين ماهر

بعد 3 سنوات.. طليقة رجل أعمال شهير تكشف تفاصيل صادمة عن انفصالها

ترامب في ورطة.. فضيحة جنسية كبرى تهز البيت الأبيض

انقلاب أوروبي .. ليفربول يغرد وحيدا.. كتف قانوني من الإنتر لـ يوفنتوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور