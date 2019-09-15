ربط إيده ورجله وصوره.. أب يعذب ابن طليقته بطريقة قاسية.. فيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو مؤسفا في السعودية لأب قاس أوسع أحد الأطفال ضربا لسبب غير معلوم أمام كاميرا الهاتف الذي يبدو أن أحدهم كان يصوره قاصدا أن يرسل ذلك المقطع لوالدة الطفل طليقته.



يظهر في الفيديو الأب الذي يعنف ابن طليقته لمجرد أن والدته طلبت الطلاق وليس له علاقة بمشاكلهما الشخصية إلا أنه قرر أن يفرغ فيه شحنة الغضب بداخله تجاه طليقته "والدة الطفل".



علق رواد تويتر على الفيديو مطالبين السلطات بالتدخل وإنقاذ ذلك الطفل من يد الأب المريض الذي كان يضربه ويربط يديه وقدميه في الفيديو.













