جامعة الأزهر تمنع دخول السيارات للحرم الجامعي بدون تصريح

أعلن اللواء أيمن الدرديري، مدير عام أمن جامعة الأزهر، منع دخول السيارات التي لا تحمل "تصريح دخول" إلى الحرم الجامعي.



وأوضح الدرديري أنه وفي ضوء تعليمات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وخطة قطاع الأمن الإداري بالجامعة، بشأن تعليمات أمن المنافذ بالجامعة في العام الدراسي الجديد، يصرح بدخول الطلاب والطالبات من خلال كارنيه الكلية القديم لحين الانتهاء من تجديده خلال العام الدراسي الحالي، والاطلاع على تحقيق الشخصية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



وأضاف مدير أمن جامعة الأزهر، أنه يسمح بدخول السيارات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارات المختلفة بالجامعة والأفراد الذين يحملون تصريح دخول إلى حرم الجامعة .



وطالب الدرديري أصحاب السيارات التي لا تحمل "تصريح دخول" بالتوجه إلى إدارة الأمن الجامعي بمقر المجمع الإداري بمدينة نصر للحصول على التصريح، مشيرا إلى أن إجراءات الحصول على التصريح تتطلب ملء نموذج الاستمارة استخراج أو تجديد التصريح من خلال صاحب الطلب، مع إحضار صورة البطاقة الشخصية، وصورة رخصة القيادة، وصورة رخصة السيارة، وصورة التوكيل في حال كانت رخصة السيارة باسم غير اسم مقدم الطلب، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع عليها.



وأكد مدير عام أمن جامعة الأزهر أن هذه الإجراءات مطلوب الانتهاء منها على وجه السرعة، قبيل بدء العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 والذى سوف يبدأ السبت القادم الموافق 21 سبتمبر الجاري.