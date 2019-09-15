بقايا الطعام .... فنانة أبدعت بلوحاتها بخامات إعادة التدوير.. فيديو

عرض برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية MBC تقريرأ عن فناة شابة تدعى إيمان حسن تُبدع في الرسم بقشر اللب وبقايا الطعام.





إيمان التى تخرجت من كلية الآداب قسم فرنساوى جامعة الزقازيق بدأت هوايتها برسم الأشخاص بطريقة غير تقليدية عن طريق استخدام بقايا الطعام ، قشر اللب.





واعتمدت فى رسوماتها على الأشياء المتهالكة مثل القماش، بقايا قشر اللب لتعيد استخدامها من جديد برسم لوحاتها الفنية لشغل أوقات فراغها وتنمية موهبتها الفنية الصاعدة.



