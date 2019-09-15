الشباب المصري ينظم ماراثون تحت عنوان سكرك إيه

نظم مجلس الشباب المصري للتنمية برئاسة "محمد ممدوح " ماراثون لأهل المعادي بعنوان "سكرك إيه" وهي حمله قوميه أطلقتها وحدة البحث العلمي للمجلس بهدف توعية مرضى السكر .





واستهدفت الدولة هذا الملف لتوعية مرضي السكر على مدار ثلاث سنوات وذلك بناءً على وجود أحصائيه تفيد أن نسبة مرضى السكر في مصر 7.5 مليون مواطن ، طبقًا لتلك الاحصائيه تم تصنيف مصر ضمن أكثر ١٠ دول في العالم من حيث عدد المصابيين.





وشارك مجلس الشباب المصري بدوره الفعال في المارثوان، حيث تم تكليف فريق طبي متكامل من وحدة البحث العلمي الذي يضم " اطباء ، صيادله ،أخصائيون تكنولوجيا حيويه ، بعمل اللازم للمشاركين في المارثون ومتابعة حالتهم الصحيه، وبالفعل تم عمل ٣٠٠ تحليل سكر على جميع المشاركين في السباق.





وأكدت الدكتورة أمل غانم مسئولة وحدة البحث العلمي في مجلس الشباب المصري، أن مرض السكر إذا اتخذته صديق لن تشعر بوجوده أما إذا عاملته باهمال فقد يؤدي ذلك الي بتر القدم وذلك حسب منظمة الصحة العالمية ان كل ٤٠ ثانيه في العالم يتم بتر قدم مريض سكر،