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أخبار العالم

ينسف أي تسوية.. وزير الخارجية الفلسطيني يرد على تهديد إسرائيل بضم غور الأردن

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:32 م
المالكي: التهديد
المالكي: التهديد الإسرائيلي بضم غور الأردن ينسف أسس أي تسوية
دعاء أبوهشيمة
أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن التهديد الإسرائيلي بضم غور الأردن خطير جدا وينسف أسس أي تسوية.

وقال رياض المالكي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامة في جدة، إن انتهاكات وجرائم إسرائيلية مستمرة ويومية بحق الفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن فلسطين قوية بمساندة الدول العربية والإسلامية، مشيدا بعزم السعودية للتصدي لإجراءات إسرائيل في انتهاك الحقوق الفلسطينية.

ويعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعهم الطارئ الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، رئيسة الدورة الحالية، لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي عبّر فيها عن عزمه على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، لإسرائيل، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع ببيان يؤكد فيه دعم الدول الإسلامية بشكل كامل للقضية الفلسطينية وإدانة التصريحات الإسرائيلية، والبحث في خطوات أخرى ضد الإجراءات الإسرائيلية.

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