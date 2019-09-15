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مرأة

بالأبيض.. شاهد أروى جودة في أحدث إطلالة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:35 م
أروى جودة
أروى جودة
قسم المرأة
نشرت الفنانة أروى جودة ستورى جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيها بلوك أنيق وارتدت بها قميص أبيض اللون وبنطلون أبيض وحزام أسود على الوسط، وعقد أصفر اللون من الأحجار، وحلق صغير.

وأكملت إطلالتها بميكب جذاب اعتمدت فيه على اللون الأسود للعيون والرموش الكثيفة ليبرز جمال عيونها، وأحمر شفاه باللون البيج الهادئ، ورفعت شعرها ذيل حصان مما أعطى لإطلالتها أناقة وجمال.
بالأبيض.. شاهد أروى جودة في أحدث إطلالة
بالأبيض.. شاهد أروى جودة في أحدث إطلالة

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