ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. شباب يتحرشون بفتاة في أحد المولات

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:38 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مريم صليب
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض الشباب في أحد المولات بالكويت أثناء تحرشهم بفتيات في المول.

ويظهر في الفيديو محاولة الشباب إعاقة الطريق أمام الفتيات، والتحرش بهن، إلا أنهم لم يكونوا على علم أن هناك شخصا ما يصورهم.

وتداول الرواد عبر "تويتر" ذلك المقطع الذي تسبب في إثارة السخط بين الرواد ومطالبات بتكثيف الأمن في المراكز التجارية، والقبض على هؤلاء الشباب.















الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذيع سعودي يسحب الميكروفون من مواطن لهذا السبب.. فيديو

بـ فستان أحمر قصير.. نيرمين ماهر ترقص على أنغام أغنية كل ما فى القلب

ترشيحاتنا

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

انقلاب أوروبي .. ليفربول يغرد وحيدا.. كتف قانوني من الإنتر لـ يوفنتوس

تصادم 3 سيارات بصلاح سالم ونقل 3 مصابين للمستشفى

أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى تصنيع المتفجرات.. ماذا وجدت الداخلية بحوزة خلية جلبانة الارهابية

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور