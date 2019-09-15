شاهد.. شباب يتحرشون بفتاة في أحد المولات

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض الشباب في أحد المولات بالكويت أثناء تحرشهم بفتيات في المول.



ويظهر في الفيديو محاولة الشباب إعاقة الطريق أمام الفتيات، والتحرش بهن، إلا أنهم لم يكونوا على علم أن هناك شخصا ما يصورهم.



وتداول الرواد عبر "تويتر" ذلك المقطع الذي تسبب في إثارة السخط بين الرواد ومطالبات بتكثيف الأمن في المراكز التجارية، والقبض على هؤلاء الشباب.































