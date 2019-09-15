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رياضة

علي فرج: بطولة الأهرام من أسباب تفوق مصر في لعبة الإسكواش

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:25 م
علي فرج المصنف الأول
علي فرج المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش
منتصر الرفاعى
أعرب علي فرج المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش، عن فخره بتواجده في حفل قرعة بطولة الأهرام الدولية للإسكواش، معبرا عن فخره بعودة بطولة العالم إلى مصر تحت سفح الأهرامات.

وأضاف علي فرج، خلال المؤتمر الصحفي لإجراء قرعة البطولة: "من أهم أسباب تقدم مصر في لعبة الإسكواش هي بطولة الأهرام للإسكواش، فقد كنا جميعا نرى النجوم الكبار في هذه البطولة، وكان لدينا حلم في المشاركة بمثل هذه البطولة".

وتقام بطولة ‪CIB‬ للرجال في الفترة من 24 اكتوبر حتى 1 نوفمبر، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية والتى تعد أعلى فئة ببطولات الإسكواش، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالى 185 ألف دولار.

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