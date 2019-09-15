ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح الجميع بقيادة محمد صلاح والسيتى يغرق

نجح ليفربول فى مواصة مشواره الرائع بمنافسات الدورى الإنجليزى بعد أن نجح فى الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد، أمس، السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، في معقله "أنفيلد".



وسجل ساديو ماني هدفين لـ ليفربول في الدقيقتين 28 و40، والدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 71، بينما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة 7.



وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، أي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذى تلقى هزيمة مفاجئة أمس أمام نوريتش سيتى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .



وتشير كل المؤشرات إلى ان ليفربول سيكون منافسا قويا خلال الموسم الجارى على لقب الدورى الإنجليزى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها لاعبوه يوما تلو الآخر، وعلى رأسهم الثلاثى محمد صلاح وساديو مانى والبرازيلى فيرمنيو.