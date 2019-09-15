رئيس وزراء لبنان: العدوان على السعودية حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي

ندد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الأحد، بالاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه "تصعيد خطير ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة".



وقال الحريري في بيان له إن "هذا العدوان يرتب مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حدٍ لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة".



وتابع الحريري قائلا: "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي".



وأضاف: "نهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".



وكانت جماعة أنصار الله، أمس السبت، قد تبنت هجوما بطائرات مسيرة استهدف، منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.