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أخبار العالم

بعد يومين من هجوم ارامكو.. مؤتمر دولي لكوارث الحرائق النفطية بالسعودية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:32 م
الأمير عبدالعزيز
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
على صالح
ينطلق غدا الإثنين ولمدة ثلاثة أيام فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والبتروكيميائية «سعودي أوفسك 2019» بفندق الريتز بمدينة الرياض.

ويهدف المؤتمر الذي يرعاه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، وتنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي التي يرأسها، إلى استعراض واقع كوارث الحريق في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، وأفضل ممارسات وابتكارات للوقاية منها.

وتقام على هامش المؤتمر دورات تدريبية في مجالات ذات صلة بأهدافه، فضلا عن معرض يضم أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية، كما تقام برامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط.

ويأتي هذا المؤتمر بعد يومين من استهداف الحوثيين لـ عملاق النفط في المملكة، بهجوم بطائرات درون اسفر عن نشوب حريقين في منطقتين نفطيتين في محافظة بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية للمملكة.

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