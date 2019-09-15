ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سكرتارية شباب العمال: الرئيس كشف الأكاذيب ووضح الحقائق بالمؤتمر الوطني

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
محمد غالي
وجهت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الكبير على الحوار مع الشباب المصرى الواعد، مؤكدة الأهمية القصوى للقضايا التى دارت داخل المؤتمر الوطنى الثامن للشباب.

وشدد أعضاء السكرتارية على دعمهم الكامل للدولة المصرية ووقوفهم خلف القيادة السياسية في حربها الضروس مع مروجي الشائعات ولن ينال أحد من هيبة مصر أيا كان.

وقال محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، إن مؤتمر الشباب حمل العديد من الرسائل إلى جانب أنه اتصف بالمصداقية والشفافية، ومصارحة شعبه كما هو المعتاد فى كافة الأحاديث السابقة للقيادة السياسية، موضحا أن كلمة الرئيس فى المؤتمر الوطنى جاءت قوية وواضحة وكشفت العديد والكثير من الشائعات التى يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بهدف التقليل والنيل من عزيمة الشعب المصرى، خاصة أنهم يعلمون أن المصريين اقوى ظهير للرئيس.

وأضاف أحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربى أن الفضل الأول والأخير في نجاح تجربة مؤتمرات الشباب يرجع في المقام الأول إلى القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي الذي أعطى الفرصة الحقيقية للشباب المصري مراهنا على مدى قدرته على تفهم كافة الصعاب والتحديات التى تواجه وطنه على كافة الأصعدة، من خلال فتح حاله جاده من الحوار القوى والبناء مع هؤلاء الشباب ومحاولة إعادة إدماجهم مره اخرى فى الحياة المصرية.

وأشار  إلى أن تلك المؤتمرات استمدت قوتها من نقطة في غاية الأهمية وهي أن ما يصدر عنها من توصيات فى كافة الأمور والقطاعات يأخذ على محمل من الجدية والدراسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكرتارية شباب العمال تقدم مذكرة لمجلس الاتحاد لإنشاء مدرسة العمل النقابي

مائدة مستديرة باتحاد العمال لبحث توصيات مؤتمر الشباب السابع

برلمانية: مؤتمرات الشباب متنفس لكل أبناء الوطن

النائب محمد المسعود: توصيات مؤتمرات الشباب صناعة شبابية مصرية بنسبة 100%

برلماني: حديث الرئيس خلال مؤتمر الشباب اتسم بالشفافية والمصداقية

إشادة برلمانية بمؤتمر الشباب الوطني الثامن.. نواب: إحدى نوافذ التعبير الحر المباشر وتعزيز التواصل.. تحسين الأوضاع الاقتصادية ومساعدة محدودي الدخل أبرز الأهداف

ترشيحاتنا

برفقة بناتها.. شاهد أحدث إطلالة لـ يارا نعوم

الداخلية: مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة في شمال سيناء قبل انطلاقها لتنفيذ هجوم

إبراهيم فايق يكشف سر قرب تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب.. والأقرب لـ منصب المدير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح الجميع بقيادة محمد صلاح والسيتى يغرق

لاعب الزمالك السابق: مؤمن زكريا وحد صفوف الجماهير.. وأطالب بعلاجه على نفقة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور