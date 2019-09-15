سكرتارية شباب العمال: الرئيس كشف الأكاذيب ووضح الحقائق بالمؤتمر الوطني

وجهت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الكبير على الحوار مع الشباب المصرى الواعد، مؤكدة الأهمية القصوى للقضايا التى دارت داخل المؤتمر الوطنى الثامن للشباب.



وشدد أعضاء السكرتارية على دعمهم الكامل للدولة المصرية ووقوفهم خلف القيادة السياسية في حربها الضروس مع مروجي الشائعات ولن ينال أحد من هيبة مصر أيا كان.



وقال محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، إن مؤتمر الشباب حمل العديد من الرسائل إلى جانب أنه اتصف بالمصداقية والشفافية، ومصارحة شعبه كما هو المعتاد فى كافة الأحاديث السابقة للقيادة السياسية، موضحا أن كلمة الرئيس فى المؤتمر الوطنى جاءت قوية وواضحة وكشفت العديد والكثير من الشائعات التى يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بهدف التقليل والنيل من عزيمة الشعب المصرى، خاصة أنهم يعلمون أن المصريين اقوى ظهير للرئيس.



وأضاف أحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربى أن الفضل الأول والأخير في نجاح تجربة مؤتمرات الشباب يرجع في المقام الأول إلى القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي الذي أعطى الفرصة الحقيقية للشباب المصري مراهنا على مدى قدرته على تفهم كافة الصعاب والتحديات التى تواجه وطنه على كافة الأصعدة، من خلال فتح حاله جاده من الحوار القوى والبناء مع هؤلاء الشباب ومحاولة إعادة إدماجهم مره اخرى فى الحياة المصرية.



وأشار إلى أن تلك المؤتمرات استمدت قوتها من نقطة في غاية الأهمية وهي أن ما يصدر عنها من توصيات فى كافة الأمور والقطاعات يأخذ على محمل من الجدية والدراسة.