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الشهاوي: الدولة المصرية دمرت بنية الإرهاب الأساسية.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:36 م
اللواء محمد الشهاوي
اللواء محمد الشهاوي
ندى فتح الله
قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن مؤتمرات الشباب تضيء الطريق أمامهم للوقوف حول تطورات ظاهرة الإرهاب وكيف نجحت مصر في مكافحة هذه الظاهرة.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المًذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأحد، أن الدولة المصرية استطاعت أن تقضي على الكتلة الصلبة للإرهابيين وتدمير بنيتهم الأساسية.

وأكد أن مؤتمر الشباب الثامن الذي عقد أمس، السبت، له أهمية قصوى، وهناك رسائل عديدة أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاله من خلال تعليقاته على الجلسات الخاصة.

وأفاد بأن تلك المؤتمرات تتيح الفرصة للشباب للحوار والاستماع إلى فكر القيادة السياسية وطرح أي سؤال يشغل فكرهم نحو المستقبل.

وأوضح أن الرسائل التي تم توجهيها من خلال مؤتمر الشباب الثامن بالأمس كانت متعلقة بأن مصر دائمًا في مواجهة مستمرة مع الإرهاب فكريًا وأمنيًا، وأن الجيش المصري هو مركز الثقل للعرب أجمع وليس مصر فقط، كما أن المؤتمر أكد أنه لا يمكن للحرب التقليدية أن تنجح في تدمير أي دولة ولكن الإرهاب قادر.

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