شائعات.. أمن بورسعيد يوضح حقيقة اختفاء رضيعة من والدتها

كحال سابقتها من حوادث الاختطاف و الاختفاء التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة بورسعيد، واثارت ضجة هزت الأوساط الاجتماعيه داخل الباسلة كشفت مديرية أمن بورسعيد حقيقة اختفاء الطفلة ملك من امام احد محلات السوبر ماركت الكبيرة ببورسعيد .



واكدت الاجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، عدم صحة واقعة اختفاء الطفلة ملك عادل الجوهرب عن والدتها أثناء شرائها مستلزمات من إحدى المحال التجارية الشهيرة.



وشددت الأجهزة الأمنية ببورسعيد على أنها لم تتلقى أي بلاغات باختفاء أو اختطاف طفلة رضيعة حتى الآن .



وأهابت مديرية الأمن، بعدم نشر أي أخبار عن وقائع أو حوادث مجهول المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي خوفًا من إثارة الخوف والبلبلة بين صفوف المواطنين .



وقام رواد موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ، بتداول استغاثة للبحث عن رضيعة تدعى "ملك عادل الجوهري" عمرها عامين، اختفت عن والدتها مساء أمس بعد أن تركتها وحيدة داخل السيارة وذهبت لشراء مستلزمات لها من سوبر ماركت شهير.