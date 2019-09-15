في ذكرى وفاته.. سيد دوريش .. من عامل بناء إلى فنان الشعب

اليوم 15 سبتمبر، ذكري وفاة الملحن سيد درويش .. تعرف علي أصعب محطات حياته ومشواره الفني.



الاسم والميلاد

السيد درويش البحر ولد في 17 مارس 1892 بمدينة "الاسكندرية" التحق سيد درويش بالمعهد الديني بالاسكندرية عام 1909 وبدأ الغناء في المقاهي وسط اصدقائه وكان يعمل في بداية حياته كعامل بناء بسبب زواجه المبكر وكان يغني كثيرا اثناء العمل ونال اعجاب العمال وأصحاب العمل وذات يوم كان يغني بالصدفة اجتمع بالاخوين أمين وسليم عطاالله من اشهر الذين عملوا في مجال الفن .



بداية الحياة الفنية

بدأت حياته الفنيه في عام 1908 عندما ذهب لرحلة فنية الي الشام وأتقن في العزف علي العود و كتابة النوتة الموسيقية ثم عاد الي القاهرة في عام 1912 و بدأ يكتسب شهرة واسعة بعد تفجير مواهبه الموسيقيه وفي عام 1917 لحن اول اعماله "يا فؤادي ليه بتعشق" ثم لحن لجميع الفرق الموسيقية على سبيل المثال فرقة جورج أبيض_ نبيل الكسار_نجيب الريحاني و عندما اندلعت ثورة 1919 غني سيد درويش اغنيته الشهيرة "قوم يا مصري".



أبرز الأعمال

من أهم أعمال سيد درويش النشيد الوطني المصري - اوبرت "شهرزاد" وظهرت في اوخر عام 1920 وغيرت كثيرا في مفهوم الموسيقي و لحن أيضا اوبريت "العشرة الطيبه" هذه الاوبريت من تأليف محمد تيمور و قام بتنظيم اغانيها بديع خيري ولحن ايضا رواية كامله لـ جورج ابيض وهي بعنوان "فيروز شاه".



سبب الوفاة



بعد أن فارق سيد درويش الحياة كثرت الأقاويل حول وفاته، فقيل انه توفي بسبب جرعة زائدة من المخدرات والبعض الآخر، أكد أنه مات على يد الانجليز او الملك فؤاد "بالسم" بسبب اغانيه الوطنية التي حثت الشعب المصري علي الثورة، وفارق الحياة في عمر 31 عاما.