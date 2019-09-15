تعليق صادم من الجمهور علي صورة البوستر الدعائي لـ فيلم الفلوس

نشر المنتج تامر يحيي علي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمع بينه و بين الفنان تامر حسني وطاقم العمل.



وجاءت تعليقات صادمة من الجمهور على البوستر الرسمي للفيلم ابرزهم:"نتمني البوستر دا ميكونش رسمي و يتغير قبل ما ينزل الفيلم البوستر سئ جدا و مش في مقام تامر حسني او انتاج زي دا.





يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس. والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.