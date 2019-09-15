صورة نادرة لـ هنا الزاهد.. والجمهور: حلوة من صغرها

انتشرت صورة نادرة للفنانة هنا الزاهد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي في طفولتها وجاء تعليق الجمهور: "هي حلوة من صغرها من غير عمليات تجميل.. أهي يا جماعة من صغرها حلوة".





أثارت هنا الزاهد الجدل عقب زوجها من الفنان أحمد فهمي أول أمس بأحد فنادق القاهرة وشهد حفل الزفاف حضوراً ضخماً من الوسط الفني وأصبح الحفل الأكثر بحثاً علي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".



