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فن

صورة نادرة لـ هنا الزاهد.. والجمهور: حلوة من صغرها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:07 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
قسم الفن
انتشرت صورة نادرة للفنانة هنا الزاهد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهي في طفولتها وجاء تعليق الجمهور: "هي حلوة من صغرها من غير عمليات تجميل.. أهي يا جماعة من صغرها حلوة".

أثارت هنا الزاهد الجدل عقب زوجها من الفنان أحمد فهمي أول أمس بأحد فنادق القاهرة وشهد حفل الزفاف حضوراً ضخماً من الوسط الفني وأصبح الحفل الأكثر بحثاً علي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل بعنوان: "الواد سيد الشحات" بمشاركة زوجها أحمد فهمي ومحمد عبدالرحمن تم عرضه في رمضان 2019.
صورة نادرة لـ هنا الزاهد.. والجمهور: حلوة من صغرها

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