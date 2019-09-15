صدى البلد ينشر أسماء المتقدمين للوظائف القيادية بتعليم الفيوم

دعت مديرية التربية والتعليم بالفيوم المتقدمين الوارد أسمائهم بالكشوف المعلن عنها، إلى سرعة التوجة إلى مقر لجنة الفحص الخاصة بالمسابقة ، والمنعقدة بمقر مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، وذلك لاستيفاء أوراق التقدم فورا، قبل بدء المقابلات الشخصية الخاصة بالمسابقة.



وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد أعلنت عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بالمديرية والإدارات التعليمية لسنة 2019 م طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته والقانون رقم 155 لسنة 2007م، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.



وأوضحت المديرية، في بيانها، أن الوظائف الشاغرة المطلوب التعيين فيها، هي مدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة تعليم أساسي، وإبتدائي، وإعدادي، وثانوي عام، وفني، بمدارس رسمية لغات، وتربية خاصة، وموجه عام، وموجه أول، وموجه مادة ونشاط..



وأشارت المديرية، إلى أن جميع الشروط معلنة بالمديرية والإدارات التعليمية والصفحة الرسمية للمديرية، على أن تقدم المستندات باليد، وذلك في موعد غايته 10 أيام من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان بما فيهم أيام الأجازات والعطلات الرسمية، وأنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد للإعلان أو التي ترد بالبريد أو الفاكس.