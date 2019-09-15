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رياضة

الفيوم تكرم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:37 م
محافظ الفيوم يكرم
محافظ الفيوم يكرم منتخب اليد
الفيوم - نبيل أبو السعود
كرم اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد، بحضور الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.

كان محافظ الفيوم استقبل بمكتبه كل من الكابتن مجدى أبو المجد، ابن الفيوم، المدير الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد، والكابتن محمد عبد المنعم عمر المدير الإدارى للمنتخب، والدكتور عمرو محمد عصام طبيب المنتخب، وقام بتكريمهم ومنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير، تقديرًا لجهود منتخب مصر للشباب فى حصد بطولة العالم فى كرة اليد للناشئين.

أعرب محافظ الفيوم خلال اللقاء عن ترحيبه بالجهاز الفنى لمنتخب مصر وبالكابتن مجدى أبو المجد ابن محافظة الفيوم، المدير الفنى لمنتخب الناشئين، وأكد أن الإنجاز الذى حققه منتخب الناشئين لكرة اليد بحصولهم على بطولة العالم يمثل نموذجًا للإرادة والعزيمة، معربًا عن شكره للجهاز الفنى ولجميع اللاعبين لإدخالهم الفرحة فى قلوب المصريين ورسم السعادة على وجوههم، مطالبًا إياهم بالحفاظ على مستواهم الرائع والاستمرار فى تحقيق البطولات التى ترفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المحافل الدولية.

وأكد المحافظ أن مصر غنية بأبنائها المبدعين فى شتى المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية الذين وصلوا بإبداعاتهم وإنجازاتهم إلى العالمية، موضحًا أن محافظة الفيوم تزخر بالكثير من هؤلاء الأبطال، مضيفًا أن النجاح أساسه الانضباط وتحديد الأهداف والسعى لتحقيقها بجد واجتهاد.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن مصر قد شهدت خلال السنوات الأخيرة إنجازات تنموية كبيرة، وتحتاج إلى تضافر جهود جميع أبنائها فى البناء والتنمية، كما أكد ضرورة نبذ العنف والتعصب وتنمية روح الولاء والانتماء لمصر، والاستفادة من طاقات الشباب وأفكارهم البناءة فى خدمة قضايا التنمية.
الفيوم تكرم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد
الفيوم تكرم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد
الفيوم تكرم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد
الفيوم تكرم الجهاز الفنى لمنتخب مصر لناشئى كرة اليد

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