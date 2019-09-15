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وزيرة خارجية كينيا: تشاورنا مع مصر حول قضايا التنمية داخل افريقيا.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:33 م
صدى البلد
مي محمد
قالت وزيرة الخارجية الكينية، إنه تم التشاور مع الجانب المصري حول قضايا التنمية داخل القارة الافريقية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيرته الكينية، اليوم الأحد، أنه تم التطرق مع الجانب المصري حول الحاجة لتعزيز الأجندة الافريقية لتحقيق السلم و الأمن في أفريقيا. 

وتابعت أنه تم عقد مناقشات بين الدولتين حول الطموحات الخاصة بالتنمية داخل القارة الافريقية خاصة بالقضايا المتعلقة بالموارد المشتركة، لافتة إلى ان الحكومة الكينية تؤمن بأن أمامها طريق للمضي قدما و للتعامل مع تلك القضايا بصورة تحقق المصلحة للدولتين.

واعربت عن سعادتها وتطلعها للمناقشات مع الجانب المصري ، مشيرة إلى ان من المهم تشجيع الشعب الكيني على زيارة مصر بشكل أكبر وتحقيق التعاون في مختلف المجالات مع مصر والاستمرار في التشجيع في هذه العملية.

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