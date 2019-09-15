فاروق المقرحي: نجاح مؤتمر الشباب أحدث هلعا للإرهابيين.. فيديو

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نجاح المؤتمر الوطني الثامن للشباب أحدث حالة من الهلع لدى جماعة الإخوان الإرهابية على المستوى الداخلي والخارجي، لافتًا إلى أن البيانات التى صدرت منذ مساء أمس توضح أن هناك خوفا من الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وقال فاروق المقرحي، فى مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إن حديث الرئيس للمواطنين أمس أعاد الطمأنينة مرة أخرى إلى قواتهم المسلحة، وفى الرجل الشريف الذي يقود هذه الدولة، موضحًا أن إجابات الرئيس عن أسئلة المصريين كانت واضحة، كالبلسم على قلوب المصريين.



وأضاف فاروق المقرحي أنه صدرت تعليمات للعصابة الإرهابية على أن تقوم بعمل إرهابى حتى تجعل الشعب ينسى الفرحة والثقة التى منحها للقوات المسلحة ورئيس البلاد.



وأوضح فاروق المقرحي، أن هناك ثقة كاملة لدى الشعب المصري في هذه الأجهزة، ويمدوهم بالمعلومات التي تساعدهم في القيام بالعمليات الاستباقية، مشيرا إلى أن أهالي سيناء يمدون قوات الأمن بالمعلومات عن التجمعات الإرهابية.



وأكد عناصر الجماعات الإرهابية مازالت تحاول تنفيذ عمليات تخريبية بما تبقى لديهم من دعم، وليحبطوا الشعب المصري، ويصيبهم بحالة من اليأس، ويجعلونهم يعتقدون أن الأجهزة الأمنية لا تستطع القيام بدورها في حفظ الأمن.

