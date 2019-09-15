لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء

فرضت مديرية الصحة لجنة ب سيناء اختبارات متعددة للمتقدمين لمدرسة التمريض هذا العام من بينها اختيارات نفسيه وطبيعة وعصبيه ولغات " عربيه - إنجليزية ".



وبدأت اليوم أولي إختبارات القبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات تحت إشراف لجان مشتركة ما بين مديرية الصحة وتعليم جنوب سيناء حيث تم إنشاء عدد عشر لجان لتسهيل إختبارات الطلبة والطالبات للقبول بالمعهد لهذا العام .



ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأن الإختبارات هي الفيصل لقبول الطلبة والطالبات للدراسة بالمعهد الفني للتمريض لهذا العام حرصا علي تخرج جيل من الممرضين المتميزين ذات كفاءة وقدرات عالية يكون قادرا علي الإندماج داخل المنظومة الصحية وتطوير الأداء مشيرا إلى أنه لا مجال لأية تجاوزات باختبارات القبول بمعهد التمريض وأن الطلاب عليهم إجتياز كافة الإختبارات المقررة في اللغة العربية والإنجليزية والكشف النفسي والطبي .



وأوضح وكيل وزارة أن العدد المتقدم لمعهد التمريض لهذا العام بلغ ٣٣٣ طالب وطالبة وأن العبرة في الإختيار لمن إجتاز الإختبارات ثم الأعلي مجموعا، وتستمر الاختبارات حتى ١٩ سبتمبر الجارى.

