ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
ايمن محمد
فرضت مديرية الصحة لجنة ب سيناء اختبارات متعددة للمتقدمين لمدرسة التمريض هذا العام من بينها اختيارات نفسيه وطبيعة وعصبيه ولغات " عربيه - إنجليزية ".

وبدأت اليوم أولي إختبارات القبول بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات تحت إشراف لجان مشتركة ما بين مديرية الصحة وتعليم جنوب سيناء حيث تم إنشاء عدد عشر لجان لتسهيل إختبارات الطلبة والطالبات للقبول بالمعهد لهذا العام .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بأن الإختبارات هي الفيصل لقبول الطلبة والطالبات للدراسة بالمعهد الفني للتمريض لهذا العام حرصا علي تخرج جيل من الممرضين المتميزين ذات كفاءة وقدرات عالية يكون قادرا علي الإندماج داخل المنظومة الصحية وتطوير الأداء مشيرا إلى أنه لا مجال لأية تجاوزات باختبارات القبول بمعهد التمريض وأن الطلاب عليهم إجتياز كافة الإختبارات المقررة في اللغة العربية والإنجليزية والكشف النفسي والطبي .

وأوضح وكيل وزارة أن العدد المتقدم لمعهد التمريض لهذا العام بلغ ٣٣٣ طالب وطالبة وأن العبرة في الإختيار لمن إجتاز الإختبارات ثم الأعلي مجموعا، وتستمر الاختبارات حتى ١٩ سبتمبر الجارى.
لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء
لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء
لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء
لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء
لضمان ممرض متميز.. اختبارات نفسية وطبية ولغة للمتقدمين لمدرسة التمريض بطور سيناء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جدول اختبارات القبول بمدارس التمريض شمال سيناء

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة المقبولين بمدارس التمريض

بدء اختبارات أبناء الشهداء للقبول بمدارس التمريض في سيناء

ترشيحاتنا

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

سحبت المحفظة بقدميها.. أغرب عملية سرقة فى الأتوبيس.. شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

ما هو التشخيص.. مدحت العدل يعترض على مبلغ علاج مؤمن زكريا الضخم

وفاء للمريض الغائب... محسن صالح يعلق على فوز الاهلي أمام كانو سبورت

بعد نجاته من الموت.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور