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أخبار البلد

ضياء رشوان: تغيير ملموس في خدمات مبنى الصحفيين قريبا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:52 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قاد التفاوض بين النقابة وإحدى الشركات التابعة للوزارة، للوصول إلى اتفاق لتعاون مشترك لتقديم خدمات تليق بنقابة الصحفيين.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وإحدى شركات وزارة الأوقاف، اليوم، إن النقابة مرت الفترة الأخيرة بظروف ليست جيدة، فيما يتعلق يمرافقها الداخلية ووعد ان تتحسن خلال الفترة القادمة .


ووجه "رشوان" الشكر لوزارة الأوقاف مع شركاتها الرائدة في هذا المجال، مؤكدًا أن العقود بين النقابة والوزارة جاءت محددة، تتضمن التزامات وحقوق كل طرف.

وأعلن النقيب عن استلام الشركة للنقابة، بدءًا من اليوم بشكل كامل، لافتًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية، هم رقباء على أداء الشركة بشكل خاص، والمجلس بشكل عام.

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