عبدالخالق ممثلاً لوزارة الشباب والرياضة في قرعة بطولة سي آي بي للإسكواش

حضر احمد عبدالخالق، مدير ادارة السياحة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي خلال قرعة بطولتى سي اي بي الدولية المفتوحة وبطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019/2020، والتي أقيمت باحد فنادق القاهرة الكبرى.





وحضر القرعة كل من عمرو منسي، مدير بطولة سي اي بي الدولية المفتوحة للاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس اتحاد الاسكواش، وليبي بيتشيل، رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، وحسين اباظة، المسئول التنفيذي بالبنك التجاري الدولي.





من جانبه أعرب علي فرج المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش، عن فخره بتواجده في حفل قرعة بطولة الأهرام الدولية للاسكواش التي عادت باسم سي اي بي الدولية المفتوحة للاسكواش، معبرا عن فخره بعودة بطولة العالم إلى مصر تحت سفح الأهرامات.





وأضاف علي فرج، خلال المؤتمر الصحفي لاجراء قرعة البطولة: "من أهم أسباب تقدم مصر في لعبة الاسكواش هي بطولة الأهرام للاسكواش، فقد كنا جميعا نرى النجوم الكبار في هذه البطولة، وكان لدينا حلم في المشاركة بمثل هذه اابطولة".





كما عبر عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن سعادته بعودة بطولة الأهرامات للاسكواش بعد تحد كبير واجهه عمرو منسي مدير ومؤسس البطولة .





وأكد خليفه، في كلمته خلال المؤتمر الخاص لقرعة البطولة والمقام بأحد الفنادق، أن البطولة تعد في غاية الصعوبة، لافتا إلى أنه تم اختيار سفح الأهرامات لاقامة البطولة كنوع من التشويق وتعرف اللاعبين على آثار وسياحة مصر، خاصة أن مثل هذه البطولات يتابعها العالم بأكمله.





وتقام بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020 لأول مرة بقيمة جوائز مالية تصل إلى 430 ألف دولار، وهو ما يضعها فى المرتبة الثانية بعد بطولة العالم التى أقيمت فى شيكاغو بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار.