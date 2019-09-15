رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات كلية الصيدلة لاستقبال العام الدراسى

زار الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية كلية الصيدلة لمتابعة استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتفقد تجهيزات الكلية.



تفقد رئيس الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران عميد الكلية المعامل التى تم تزويدها بأحدث الأجهزة وإمدادها بالمستلزمات الطبية والكيميائية، كما تفقد تجهيز المدرجات والمكتبة بالكلية، وتجهيز أماكن لممارسة الأنشطة الطلابية.



والتقى رئيس الجامعة ببعض الطلاب الجدد وحثهم على أهمية الاستعداد للعام الدراسى والانتظام بالمحاضرات والإطلاع على كل ماهو جديد فى المجالات الطبية المختلفة، مشيدا بأعمال الطلاب القدامى فى مساعدة الطلاب الجدد ومجهوداتهم فى تجهيزات الكلية وعمل لوحات إرشادية لتعريف الطلاب بكل مايخص الأنشطة المختلفة بالكلية.



رافق رئيس الجامعة فى جولته وكلاء الكلية والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأمين الكلية.