بالأسود.. هبة مجدي تتألق فى أحدث إطلالتها

شاركت هبة مجدي story لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة هادئة وأنيقة.



وظهرت هبة بـ تيشرت أسود وبنطلون أسود وشنطة كتف متوسطة الحجم، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة وساعة.



ومن الناحية الجمالية وضعت لمسات هادئة من الميكب مما أبرز جمال إطلالتها، مع روج نبيتي وكان شعرها منسدلاً على كتفيها، إليكم الصور التي تبرز إطلالتها.

