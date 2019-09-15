وزير سعودي: مصر بقيادة السيسي تقوم بدور مهم للدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية



وشدد على أن السعودية ستظل حامية، بعد الله تعالى، للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف، حيث تتبنى الدين الوسطى المعتدل وتنبذ العنف، منوها بالتنسيق بين مصر والسعودية باعتبارهما جناح الأمة الإسلامية للزود عنها ضد أى مؤامرات.



كما شدد على ضرورة وحدة دول العالم الإسلامى بعيدا عن أى تدخل إيرانى أو تركى.. مجددا، في هذا الصدد، رفض السعودية لما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا، مؤكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية هي أساس لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



وأعرب عن أمله في أن يصدر وزراء الشئون الإسلامية والمفتيين اجتماعهم بالقاهرة رسالة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرات التى تحاك ضدها.



أشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية بالعلاقات بين بلاده ومصر والتنسيق المستمر والكامل بين القيادة في البلدين تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية الراهنة.. مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقوم بدور حيوى ومهم لصد الإرهاب والحفاظ على الدين الإسلامي والدفاع عن مقدسات الأمة الإسلامية، باعتبارها أرض الكنانة والعروبة والإسلام.وقال آل الشيخ - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في مؤتمر الأوقاف الدولى المنعقد بالقاهرة حاليا - "إن العلاقات بين مصر والسعودية في أعلى مستوياتها، منوها بأن التنسيق بين البلدين لم ينقطع من أجل الدفاع عن الأمة الإسلامية والعربية والحفاظ على كرامتها وسلامتها ضد أى محاولات للنيل من استقرارها وأمنها".ومن ناحية أخري، أدان وزير الشئون الإسلامية السعودى ما تقوم به إيران في المنطقة باستهداف أمن واستقرار بعض الدول العربية.. وقال "إن إيران تسعى لنشر الفتن والقلاقل بين الدول الإسلامية.. وما يحدث من عدم استقرار في بعض الدول بسبب التدخل الإيرانى يدعو للأسف".وحول موقف السعودية من الهجوم على منشآت نفطية تابعة لها باستخدام طائرات مسيرة، قال آل الشيخ "إن السعودية مستمرة في دعم قضايا أمتها العربية والإسلامية، مستنكرا تلك المحاولات للإضرار بمنشآت النفط والإضرار بالمواطن السعودى والمسلمين".