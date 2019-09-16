برلماني: كلمة الرئيس السيسي كانت ردا قويا على كل الشائعات وأبرزت الحقائق

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الثامن أكدت على أننا نبى دولة جديدة، وأن هناك متطلبات لابد من توافرها لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر فى ظل وجود بنية تحتية مهدرة.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رد الرئيس السيسى على الشائعات التى طالت الجيش المصرية والقيادات السياسية خلال الفترة الأخيرة كان قويا ويؤكد على أن الدولة قائمة ولن يستطيع أى أحد أن يهز استقرارها.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه كان لابد على الرئيس السيسى أن يرد على كل ما يثار من شائعات ويبرز الحقائق لكى يخرس كل ألسنة المشككين والخائنين للوطن.



وقال إن الرئيس السيسى كان واضحا حينما رد على الهدايا التى كان يقبلها عندما ذكر أنه يقوم بجمع هذه الهدايا كمقتنيات فى متحف.

