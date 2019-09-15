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برلمان

بهاء أبو شقة: عهد السيسي العصر الذهبي للمرأة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:55 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، مشيرا إلى أن الاهتمام البالغ بالمرأة لم يأت من فراغ لأنها جديرة بذلك بعد نجاحها في مجالات عديدة فهي الطبيبة والمهندسة والقاضية والإعلامية والأم والأخت والزوجة.

جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد، حيث أكد "أبوشقة" أن الاستحقاقات المقبلة في مجلس الشيوخ والنواب والمحليات، يستوجب الاستعداد الكامل لنحصد من الأصوات ما يليق بمكانة وقيمة وقامة هذا الحزب العريق الذي يمتد جذوره إلى 100 عام العملية السياسية والوطنية.

وفيما يتعلق بالمرأة المصرية، أوضح "أبو شقة" أن تعديل الدستور اختصها بنسبة 25 % لا تقل عنها من المقاعد، قائلا: "وإن كنت أرى أنها نسبة ضئيلة لمكانة وقيمة وجهود المرأة المصرية، وعندما نوقش هذا النص كان هناك اتجاه لتخفيض تلك النسبة، لكن حزب الوفد أصر على أن تكون النسبة أقلها 25% أو أزيد وليس أقل".

وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد كان ومازال وسيكون نصيرا للمرأة المصرية لكل ما يحقق لها مكانتها والقيمة الحقيقية لها في المجتمع كفاعل أساسي في العمل الوطني والسياسي في هذ المجال.

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