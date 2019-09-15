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رياضة

الثلاثاء.. ديربي سعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:38 م
مباراة الهلال والاتحاد
مباراة الهلال والاتحاد
القسم الرياضي
يستعد نادي الهلال السعودي لملاقاة غريمه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتعادل الزعيم سلبيا في مباراة الذهاب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة.

كان الهلال تمكن من إقصاء الأهلي السعودي في دور ال 16 على الجانب الآخر تمكن الاتحاد من الفوز على أصفهان الإيراني ذهابا وايابا على الفريق الإيراني.

وتعادل الهلال أمام الفيحاء بنتيجة 1/1 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي أمس ضمن آخر استعدادات الفريق لمباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا وهي المباراة التي غاب عنها ياسر الدوسري للاصابة ومن المحتمل ان يغيب عن مباراة ربع النهائي ايضا يوم الثلاثاء.

من جانبه تلقى العميد هزيمة مفاجاة في نفس الجولة أمام نادى ضمك بنتيجة 2/1.

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