فنانون يهنئون محمد امام و ياسمين رئيس بعيد ميلادهما: يارب تولعوا الدنيا

هنأ الفنان محمد أسامة "اوس اوس" محمد إمام وياسمين رئيس بمناسبة عيد ميلادهما وعلق علي الصورة التي نشرها محمد إمام برفقة صناع فيلم "لص بغداد" وعلق قائلا:" كل سنة وانتم طيبين و عسل وفي انتظار فيلم يكسر الدنيا بإذن الله.
كما هنا الفنان مصطفي بسيط نجم مسرحية "مسرح مصر" و علق علي الصورة قائلا:" يارب تولعو الدنيا.
الجدير بالذكر أنه يصور فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.