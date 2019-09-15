فنانون يهنئون محمد امام و ياسمين رئيس بعيد ميلادهما: يارب تولعوا الدنيا

هنأ الفنان محمد أسامة "اوس اوس" محمد إمام وياسمين رئيس بمناسبة عيد ميلادهما وعلق علي الصورة التي نشرها محمد إمام برفقة صناع فيلم "لص بغداد" وعلق قائلا:" كل سنة وانتم طيبين و عسل وفي انتظار فيلم يكسر الدنيا بإذن الله.





كما هنا الفنان مصطفي بسيط نجم مسرحية "مسرح مصر" و علق علي الصورة قائلا:" يارب تولعو الدنيا.







