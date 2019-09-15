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فن

شاهد.. كريم قاسم في كواليس نصيبي وقسمتك 3

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:58 م
كريم قاسم
كريم قاسم
نورا نبيل
نشر الفنان كريم قاسم على صفحته الرسمية على الفيسبوك صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، تجمعه مع ملك قورة وعلق على الصورة " من آخر يوم تصوير حلقات مين طفى النور بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث"

ويقوم كريم قاسم في المسلسل بدور ربيع وهو كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثل مشهور والحلقات ستكون بعنوان "مين طفى النور" والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد القادم، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى.

ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك بعد النجاح الكبير الذي حققته حلقاته بعنوان "حكاية نظرة فإبتسامة" مع الفنانة شيري عادي في الجزء الثاني.

ومؤخرًا انطلقت أحدث أفلام الفنان كريم قاسم "ولاد رزق "2 في دور العرض المصرية والعربية كما ينتظر عرض مسلسل مملكة أبليس، وقريبًا عرض فيلمه العالمي "سواح" في دور العرض في فرنسا وبلجيكا، ومازال فيلمه ليل/خارجي يكمل عروضه في دور العرض العربية والمهرجانات الدولية، كما يحضر الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ".

https://www.facebook.com/karimkassem86/photos/a.159207400777150/2675848029113062/?type=3&av=146489512048939&eav=AfZohthHbzPXgL-5x3uGorIiTZL3VJ3yWmlqCoWXDMj_ByBGqCfNdZ_msRYHBq7jvso&theater
شاهد.. كريم قاسم في كواليس نصيبي وقسمتك 3

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