شعب الهريسة... هند صبري تشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة بهذة الطريقة

شاركت الفنانة التونسية هند صبري في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة اليوم بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.ونشر هند صبري مجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر من داخل لجنتها الانتخابية وظهرت وهي ترتدي تيشرت ابيص مكتوب علية " شعب الهريسة".وغردت علي الصور عبر تويتر قائلة "شعب الهريسة".يذكر ان هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من اخراج مروان حامد والمؤلف احمد مراد.