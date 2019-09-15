يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

تلتقي فريق يوفنتوس الإيطالي ضربة موجعة، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، أن الفحوصات أثبتت غياب دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس على الملاعب، في فترة تتروح مابين أسبوعين إلى شهر.



وكان كوستا تعرض لإصابة في الفخذ، خلال مباراة يوفنتوس وفيورنيتنا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.



يذكر أن يوفنتوس يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط، خلف إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ 9 نقاط.