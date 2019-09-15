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منوعات

خرائط جوجل تحارب الإدمان بهذا التحديث الجديد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:59 م
خرائط جوجل
خرائط جوجل
آية جمعة
قرر تطبيق الخرائط "جوجل مابس" Google Maps التابع لشركة جوجل، التحرك خطوة للأمام من أجل مساعدة مدمني المخدرات والكحوليات على إيجاد الدعم المناسب لهم.

ووفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، ستُظهر خرائط جوجل الآن مواقع اجتماعات التعافي من إدمان الكحول والمخدرات.

وأوضحت الصحيفة أن تطبيق الخرائط سيعرض الآن مواقع أكثر من 83000 اجتماع لتوصيل أولئك الذين يناضلون من أجل التعافي بالأماكن التي تقدم الدعم لمدمني المخدرات والمشروبات الكحولية.

تشمل الاجتماعات تلك التي تعقدها شركات مثل Alcoholics Anonymous و Narcotics Anonymous و AI-Anon و Smart Recovery.

وأطلقت جوجل Google أيضًا موقع Recover Together وهو موقع يمكن للأشخاص من خلاله الاطلاع على خرائط الموارد للمساعدة في العثور على الدعم في مجتمعاتهم وقراءة قصص التعافي من الآخرين الذين تغلبوا على الإدمان.

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