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برلمان

نائب: منظومة التأمين الصحى الشامل ستكون بديلا رائعا للقطاع الخاص

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
التأمين الصحى
التأمين الصحى
معتز الخصوصى
قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن منظومة التأمين الصحى الشامل بدأت فى محافظة بورسعيد ، حيث تقدم تغطية شاملة لكافة الأمراض ، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة للارتقاء بمستوى الصحة فى مصر.

وأضاف بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نتمنى أن يتم تقديم خدمات متميزة فى منظومة التأمين الصحى الشامل ، بحيث تكون على قدر كبير من المستوى المأمول والمقبول لدى المواطنين.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن كل أبناء محافظة بورسعيد سيتم معالجتهم خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، كما أن هذه المنظومة ستكون بمثابة بديل رائع للقطاع الخاص.

وأوضح أننا ننتظر تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد ، ومن ثم على باقى المحافظات فى مصر ، بحيث يحصل كل المواطنين على خدماتهم التأمينية بشكل جيد.

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