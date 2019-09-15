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الغرف التجارية: التصنيع المحلي الورقة الأخيرة لسد عجز الموازنة.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:16 م
تصنيع
تصنيع
ندى فتح الله
قال ياسر الشيخ، عضو الغرف التجارية لشعبة الملابس الجاهزة، إن الدولة المصرية تتجه بقوة إلى تشجيع التصنيع المحلي.

وتابع "الشيخ" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن التصنيع المحلي هو الورقة الأخيرة للحكومة لسد عجز الموازنة.

واشار "الشيخ" إلى أن زيادة الانتاج المحلي يساعد في عملية النمو، حيث أن الانتاج هو العالم الأكبر الذي تعول عليه الدولة في الفترة الحالية.

وأوضح "الشيخ" أن الانتاج يوفر الكثير من فرص العمل، ويوفر السلع بأسعار غير باهظة، كما أنه يتيح الفرصة للتصدير وبالتالي توفير العملة الصعبة.

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