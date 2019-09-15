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مرأة

لو بتشتغلي .. أهم 10 نصائح لتغذية سليمة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:46 م
صدى البلد
قسم المرأة
التغذية السليمة مهمة لكل الأفراد فهى أساس الوقاية من الكثير من الأمراض والحفاظ على الوزن بطريقة صحية وكشف موقع بولد سكاى عن دراسة جديدة توضح 10 خطوات يجب اتباعها للحصول على تغذية سليمة.

الخطوات التى يجب اتباعها لتغذية سليمة:

1- تحديد الأهداف الصحية:
مراعاة طبيعية العمل أو وجود طفل لمعرفة نمط الأكل والحياة المناسبه لكى قبل التغير لضمان الاستمرارية في التغذية السليمة.

2- كُل المفيد
اختيار الأطعمة المفيدة الغنيه بالفيتامنيات وتوفير الطاقه التي يحتاج اليها جسم الإنسان مثل البروتين ,الخضراوات الكربهويدرات والفاكهة.

3- الاهتمام بالمغذيات الدقيقة
يجب الحرص على تناول الحديد,الكالسيوم و فيتامين د سواء من اللحوم او المكسرات والالبان وبذور الشيا.

4- تجنب الأطعمة المصنعة
تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات وهى تجنب الآطعمة المعلبة والمعجنات والحلويات وتخزين الفواكه والمكسرات كبدائل صحية.

5- الحد من المنبهات
وجدت الدراسات أن تناول الشاى والقهوة الغير صحية الغنية بالسكر والدهون يسبب الآجهاد والخالية من السكر تعمل على امتصاص المعادن والفيتامينات من الجسم ولذلك يجب ان لا تزيد عن 2 كوب فى اليوم.

6- تحضير الطعام فى المنزل
إعداد الطعام فى المنزل يقلل من خطورة الآصابه بالسمنة والقدرة على التنوع فى الاكلات للحصول على التغذيه الكافية التى يحتاجها جسم الإنسان.

7- كيفية التفريق بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي
الجوع الحقيقي : يتطور ببطئ وتناول الطعام بشكل عام
الجوع العاطفي : يتطور فجآه وتريد تناول أطعمة معينة.

8- بعض الطرق للتغلب على إجهاد العمل
أظهرت مجموعة من الدراسات آن التآمل لوقت قليل يساعد على التخلص من الإجهاد.
التنفس: من 1-2 دقائق كل بضع ساعات للتقليل من الإجهاد.

9- تحريك الجسم
القيام ببعض التمارين الخفيفة التى يمكن آن نقوم بها في مكان العمل مثل: المشي كل بضع ساعات وذلك يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض.

10- الحذر من السعرات الحرارية
التقليل من الأطعمة المعلبة مما يساعدنا على الحفاظ على وزننا بطريقة صحية .

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