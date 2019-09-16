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برلمان

برلمانى: منظومة التأمين الصحى الشامل ستخفف على كاهل المواطنين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
التأمين الصحى
التأمين الصحى
معتز الخصوصى
قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بدأ العمل على تطبيقها فى محافظة بورسعيد من المقرر أن تساهم فى التخفيف على كاهل المواطنين.

وطالب الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الصحة بتقديم تقرير عن المحافظات التى بدأت فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدءا من محافظة بورسعيد.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة أن يتضمن هذا التقرير رؤية واضحة عن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات من حيث تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأطباء والمستشفيات.

وأشار إلى أنه لابد على لجنة الصحة بالبرلمان ان تقوم بعمل جولة ميدانية فى بورسعيد كأول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك بهدف التأكد من نجاح المنظومة فى هذه المحافظة.

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