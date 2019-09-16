برلمانى: منظومة التأمين الصحى الشامل ستخفف على كاهل المواطنين

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بدأ العمل على تطبيقها فى محافظة بورسعيد من المقرر أن تساهم فى التخفيف على كاهل المواطنين.





وطالب الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" وزارة الصحة بتقديم تقرير عن المحافظات التى بدأت فيها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدءا من محافظة بورسعيد.





وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على ضرورة أن يتضمن هذا التقرير رؤية واضحة عن نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظات من حيث تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأطباء والمستشفيات.



