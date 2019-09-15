العالم على أعتاب حرب عالمية 3.. رئيس وزراء باكستان يحذر: الحرب قد تشتعل في لحظة وتتحول لكارثة تنهي حياة الملايين.. أزمة كشمير خطر على الاقتصاد العالمي

- الحياة الطبيعية لا تزال متوقفة في كشمير لليوم 42 على التوالي

- اضطراب في عمل المتاجر والمقاهي وحركة وسائل النقل

- أكثر من شهر على منع الصلوات في الجوامع الكبرى أيام الجمع

- عمران خان: لا يستبعد حدوث حرب قد تتحول إلى رعب نووي

-رئيس وزراء إسلام آباد: باكستان قد تخسر في الحرب التقليدية مع الهند



مر 42 يومًا على إعلان الهند إلغاء استقلال إقليم جامو كشمير وسيطرتها عليه، وهو السلوك الذي أثار التوتر ما بين الهند وباكستان وأوجد ردود فعل دولية لتحرك الهند، إلا أن الجانب الأخطر كانت في تأثر الحياة الطبيعية في الإقليم، وفق ما ذكر موقع يونيفيرسال تايم لاين.



ولاتزال الأوضاع في كشمير تسير سلبيًا في الإقليم لليوم الثاني والأربعين على التوالي اليوم الأحد بعد إلغاء المادة 370، حيث بقيت معظم المتاجر مغلقة وحركة متوقفة لوسائل النقل العام، ونشاط سوقي بطيئ، هذا علاوة على استمرار توقف خدمات الإنترنت.



وكانت الخطوة الهندية الأشد تجاوزأً بعد السماح بأداء شعائر صلوات الجمعة في أي من المساجد الكبرى، بما في ذلك مسجد الجامع في نوهاتا أو دارغا شريف في هزراتبال ، منذ أكثر من شهر حتى الآن.



وقد تم احتجاز معظم السياسيين الانفصاليين من المستوى الأعلى والثاني في السجن، بينما احتُجز زعماء التيار الرئيسي ، بمن فيهم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين - فاروق عبد الله وعمر عبد الله ومحبوبة مفتي - أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية.



وعن هذه الأوضاع المضطربة، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بأنه لمرة أخرى تتراقص آفاق الحرب في الأفق، بما في ذلك الحرب النووية، وذلك بعد قيام الهند بالقيام "بضم غير شرعي لكشمير، وفق ما كتبه في مقال لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



اعترف عمران أيضًا ضمنيًا بأن باكستان يمكن أن تخسر في حرب تقليدية مع الهند ، وفي هذه الحالة "قد تكون هناك عواقب".



وحول إمكانية إصداره تهديدًا نوويًا للهند بسبب كشمير، أوضح عمران :إنه "لا يوجد أي لبس. فما قلته هو أن باكستان لن تبدأ حربًا أبدًا. أنا داعية للسلام ، أنا معاد للحرب. أعتقد أن الحروب لا تحل المشاكل. الحرب لها عواقب غير مقصودة. أنظر إلى الحرب في فيتنام ، العراق ، تسببت الحروب في مشاكل أخرى ".



أضاف :"لكنني واضح أنه عندما يخوض بلدان مسلحان نوويان حربًا تقليدية، فكل إمكانات اشتعال هذه الحرب قد تقود إلى حرب نووية".



وأشار إلى نقطة بالغة الخطوة، بإنه "إذا دخلت باكستان ، لا سمح الله ، في حرب تقليدية ، وكنا نخسر ، وإذا كانت الدولة عالقة بين خيارين ، إما أن تستسلم أو تقاتل حتى الموت من أجل حريتها. فإعلم أن باكستان ستقاتل حتى الموت من أجل الحرية، وعندما يحارب بلد مسلح نوويً حتى الموت ، هناك عواقب".



و"لهذا السبب اتصلنا بالأمم المتحدة ، ونطرح الموضوع بكل محفل دولي ، يجب عليهم التصرف الآن ، لأن هذه (كشمير) كارثة محتملة ستذهب بما وراء شبه القارة الهندية".



وفيما يتعلق بإلغاء الهند للوضع الخاص لكشمير ، قال خان إن الهند "ضمت كشمير بصورة غير قانونية" و "خرقت القوانين الدولية من جانب واحد".



وقال أيضًا إنه "لم يعد هناك احتمال لإجراء حوار" مع الهند ، على الرغم من أن بلاده خفضت العلاقات الدبلوماسية وقطعت الروابط التجارية مع نيودلهي منذ أن ألغت الأخيرة في 5 أغسطس الوضع الخاص لكشمير من أجل دمجها إليها.



وختم خان "ليس هناك الكثير الذي يمكننا فعله باستثناء تتبع نهج المنظمات الدولية"، والتشارو مع "الدول الأقوى" مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، مشيرًا إلى إنه إذا لم يحل المجتمع الدولي قضية كشمير ، فقد يؤثر ذلك على التجارة العالمية".



وفي الجلسة المغلقة لمجلس الأمن في 16 أغسطس ، دعمت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا الهند بشأن تحركاتها بشأن كشمير ، في حين دعمت الصين باكستان.



خلال اجتماعه في 26 أغسطس مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بياريتز بفرنسا ، تراجع ترامب عن عرضه للتوسط في كشمير ، خاصة بعد أن نقل مودي بحزم أن الهند لا تريد أي وساطة من طرف ثالث في هذه القضية.





