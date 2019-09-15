ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:59 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر3 مليار جنيه لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 6ر751 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية /إيجى اكس 30/ بنحو58ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 23ر15023 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجى اكس 70/ بنحو 45ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 98ر553 نقطة، شملت التراجعات مؤشر /إيجى اكس 100/ الأوسع نطاقًا والذى فقد نحو 44ر0 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى 16ر1474 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ختام التعاملات.. البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

البورصة تخسر 3ر2 مليار جنيه.. وتراجع جماعي بمؤشراتها

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

ترشيحاتنا

لو بتضايقك.. أفضل طريقة لـ قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

هدية خاصة من نادي كانو سبورت لرئيس الأهلي .. تعرف عليها

يوفنتوس يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

تصادم 3 سيارات بصلاح سالم ونقل 3 مصابين للمستشفى

جامايكا يضرب أفريقيا مجدداً.. السحر يثير الجدل في مباراة شبيبة القبائل وحوريا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحايا الغرق.. 4 شباب قطعوا مئات الكيلومترات للاستمتاع بالصيف فابتلعهم البحر.. صور

بعد مصرع شخصين وإصابة 20.. إزالة عقار عزبة فرعون بالإسكندرية.. صور

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور